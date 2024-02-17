Украина нанесла удар по российскому региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Сушаны в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор назвал обстрел ВСУ террористической атакой и уточнил, что пострадавших в результате удара нет.

«Частично повреждены три жилых дома и хозпостройка. На месте работают экстренные и оперативные службы», — подытожил он.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».