Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обеспокоены тем, что приказ об отступлении с позиций в Авдеевке «поступил слишком поздно». Об этом пишет американская газета New York Times.

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«Некоторые солдаты в частных беседах выражали обеспокоенность по поводу того, что призыв к отступлению поступил слишком поздно, или публиковали в социальных сетях откровенные сообщения об их опасном и хаотичном отступлении», — говорится в сообщении издания.

До этого газета Hill писала, что взятие Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части Донецкой народной республики.

Командующий группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что подразделения украинской армии отступили из Авдеевки, разместившись на запасных позициях. Он отметил, что решение отступить из Авдеевки является «единственным правильным», а также добавил, что ВСУ якобы не допустили окружения своих подразделений в городе.