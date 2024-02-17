Кимаковский: ВСУ за сутки потеряли более 300 солдат при отходе из-под Донецка
Украинская армия по самым скромным оценкам потеряла более 300 солдат при попытке вывести свои войска из окружения с позиций из-под Донецка, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Пытаются вывести свои подразделения из-под Донецка. Но выйти из окружения без потерь, как и ожидалось, не выходит. Менее чем за сутки, по самым скромным подсчетам, потери вооруженных формирований Украины превысили три сотни человек, и цифра эта не финальная", - заявил Кимаковский ТАСС.
Часть украинской группировки до сих пор остается в огневом мешке под Донецком, уточнил советник главы ДНР.