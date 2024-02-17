WSJ: США хотят поставить Израилю боеприпасов на десятки миллионов долларов

США намерены отправить властям Израиля боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов, хотя администрация Джо Байдена продолжает призывать к перемирию в конфликте между Израилем и Палестиной. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Как сообщает издание, власти США планируют поставить Израилю примерно 1 тыс. бомб MK-82, а также комплекты высокоточного наведения KMU-572 и взрыватели для бомб KMU-572.

В данный момент сделка на рассмотрении у администрации США. Если ее утвердят, останется получить одобрение Конгресса.