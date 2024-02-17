BI: слишком активное использование ВСУ артиллерии выводит ее из строя
Украинские войска слишком интенсивно использует артиллерию, что приводит к существенному износу орудий Об этом пишет Business Insider.
В статье отмечается, что "агрессивное расходование" боеприпасов создало для Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше проблем, чем просто нехватка снарядов.
По данным Business Insider, желание военных ВСУ стрелять чаще не только опустошает склады, но и негативно влияет на состояние артиллерийских систем, который нуждаются в сложном техническом обслуживании.
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