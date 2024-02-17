BI: слишком активное использование ВСУ артиллерии выводит ее из строя

Украинские войска слишком интенсивно использует артиллерию, что приводит к существенному износу орудий Об этом пишет Business Insider.

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В статье отмечается, что "агрессивное расходование" боеприпасов создало для Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше проблем, чем просто нехватка снарядов.