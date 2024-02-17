Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника
Четыре беспилотных летательных аппарата сбила система противовоздушной обороны в Людиновском районе Калужской области. Никто не пострадал, разрушений нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Владислава Шапша.
«Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты четыре БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал он.
Рамблер: главные новости