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Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника

Четыре беспилотных летательных аппарата сбила система противовоздушной обороны в Людиновском районе Калужской области. Никто не пострадал, разрушений нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Владислава Шапша.

Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника
© РИА Новости

«Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты четыре БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал он.

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