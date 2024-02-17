Мобилизация: последние новости на сегодня 17 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Мэр Екатеринбурга отправил в зону СВО крупнейший груз

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил седьмую отправку в зону проведения специальной военной операции гуманитарного груза, самого крупного за время участия муниципальных властей в помощи бойцам РФ. Об этом пишет URA.RU.

Отправку приурочили к предстоящему Дню защитника Отечества.

«Груз, который будет доставлен, сохранит жизни бойцам», — сказал Орлов.

Уточняется, что волонтеры собрали для военнослужащих продукты питания длительного хранения, обувь, одежду, лекарства, средства личной гигиены. Также на помощь российским бойцам отправили три «Нивы», пять мотоциклов «Урал», генераторы, средства обогрева и многое другое.

Бойцам из ЯНАО в зоне СВО отправят УАЗ

Автомобиль УАЗ, купленный жителями Ямало-Ненецкого автономного округа, собираются отправить в помощь бойцам специальной военной операции, его передадут в 101-й батальон. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на личную страницу в социальной сети «ВКонтакте» руководителя добровольческого поисково-спасательного отряда «Ямал» Игоря Заборовского.

«Друзья, УАЗ купили! Спасибо всем, кто принял участие в сборе средств! Благодаря вашему неравнодушию, у 101-го батальона появится хорошая машина, с документами», — написал он.

Дальневосточную ипотеку предложили распространить на участников СВО

На участников специальной военной операции и членов их семей предлагают распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Предложение выдвинуло Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.