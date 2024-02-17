Спецоперация на Украине 17 февраля: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 февраля 2024 года.
В ВСУ заявили, что уже покинули полуокруженную Авдеевку
Отряды Вооруженных сил Украины покинули Авдеевку и передвинулись на заранее подготовленные позиции. Об этом заявил командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции», — написал он. По его словам, это было «единственно правильным решением», так как позволило войскам Украины не попасть в окружение и занять оборону.
ВСУ потеряли Leopard 2 без единого выстрела
Войска Украины потеряли немецкий танк Leopard, не сделав ни одного выстрела. Об этом пишет «Российская газета».
Как утверждает издание, в районе поселка Победа у югу от Марьинки танк свалился в воронку от снаряда, не замеченную экипажем. Ствол 120-мм пушки Rheinmetall зарылся в землю, танкисты бросили технику и сбежали.
Группа украинских военных объявила о желании сложить оружие
Группа солдат из армии Украины записала видео, в котором заявила о желании сложить оружие из-за огромных потерь на фронте. Ролик разлетелся в TikTok, пишет РИА Новости.
Военнослужащие рассказали, что они — мобилизованные для боевых действий граждане Украины из 119-й бригады территориальной обороны. Это подразделение принимало участие в боях на Артемовском направлении. В декабре прошлого года их перевели в район Белогоровки.
«Мы <…> обращаемся к народу Украины и своим побратимам из других бригад. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. <…> Нами было принято решение сложить оружие», — заявили они.
Солдаты подчеркнули, что только так они могут спасти свою жизнь и здоровье, и это не делает их предателями. Бойцы указали, что честно воевали за свою страну и считают преданными себя. Они говорили на украинском языке, видео, предположительно, было записано до отстранения Валерия Залужного от должности главнокомандующего армией Украины.