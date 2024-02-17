В США объяснили значимость взятия Авдеевки для войск РФ

Взятие Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части Донецкой народной республики. Об этом сообщает американское издание The Hill.

«Победа в Авдеевке может помочь Москве продолжить наступательные действия на остальную часть ДНР», — пишут журналисты.

По их словам, отступление ВСУ из города является очередной победой России после взятия Артемовска (Бахмут) в прошлом году и успешной обороны Вооруженных сил РФ от украинского контрнаступления.

До этого командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что подразделения украинской армии отступили из Авдеевки, разместившись на запасных позициях. Он отметил, что решение отступить из Авдеевки является «единственным правильным», а также добавил, что ВСУ якобы не допустили окружения своих подразделений в городе.