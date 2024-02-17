Военные РФ отразили две атаки противника на купянском направлении

Мотострелковые подразделения Западной группировки войск на купянском направлении отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин .

"Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Синьковки и Табаевки", - сказал Якимкин.

По его словам, расчеты тяжелых огнеметных систем поразили взводный опорный пункт 38-го стрелкового батальона в районе Тернов, расчет САУ "Гвоздика" подавил станцию радиоэлектронной борьбы в районе Кисловки, а операторы FPV-дронов уничтожили два минометных расчета близ Стельмаховки. Всего на купянском направлении противник потерял "до 90 военнослужащих, танк Т-72 и два пикапа".