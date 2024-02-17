Главком ВСУ Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки

Подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города. Об этом заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в социальных сетях.

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"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки принял решение о выводе наших подразделений из города и переводи их на более выгодные рубежи", - пишет Сырский.

Он утверждает, что решение вывести войска было принято также для того, чтобы сохранить оставшиеся в городе подразделения. До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что назначение Александра Сырского главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) выгодно России, так как он является плохим военачальником и может приблизить победу России.