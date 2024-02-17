Старовойт: В Курской области объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили в Курской области, всем жителям следует укрыться в зданиях без окон. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
— Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, то необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, то зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг, — написал он в Telegram-канале.
Ракетную опасность объявили в Белгородской области. Оставаться дома призвали жителей Белгорода, Белгородского района, Губкинского и Старооскольского городских округов. Об этом 16 февраля сообщило МЧС РФ по региону.
Объект связи возле села Пороз в Грайворонском округе был атакован при помощи дрона-камикадзе ВСУ. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом 16 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
15 февраля ВСУ обстреляли Белгород. Система противовоздушной обороны смогла сбить 14 ракет, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Несмотря на это, часть боеприпасов попала в торговый центр, магазин и жилые дома. О том, что известно об атаке на данный момент, — в материале «Вечерней Москвы».