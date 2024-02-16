В ВСУ обвинили ГУР в успехах российских войск

В продвижении российских войск в зоне спецоперации виновно Главное управление разведки (ГУР) Украины, поскольку оно не учло возможности России. Такое мнение Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

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Он призвал расследовать провал украинской разведки и выяснить, почему это произошло. Кривонос рассказал, что, по словам военных, летние бои на запорожском направлении были просто детской прогулкой, если сравнивать с тем, что происходит на передовой в последние недели.