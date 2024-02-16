Полковник спрогнозировал сроки взятия Авдеевки

До перехода Авдеевки под контроль российских сил осталось несколько десятков дней. С таким прогнозом Анатолий Матвийчук в разговоре с Ura.ru.

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Он отметил, что штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленная в Авдеевку, расчленена.

«Половина уже в окружении. От политической воли руководства будет зависеть, когда все закончится», — указал эксперт.

Он полагает, что предстоят тяжелые бои, поскольку украинская армия не станет легко сдаваться. По словам Матвийчука, Киев будет затягивать боевые действия, поскольку не желает мира.

«Киев сдавать Авдеевку не хочет. Но группировка обречена, это однозначно», — уверен он.