Авдеевке предрекли участь «Азовстали»

«Сейчас отряды ВСУ обороняются на 360 градусов, российские военные перекрыли пути доставки оружия туда, им приходится пытаться доставлять вооружение по грунтовым дорогам, а на юге сейчас уже весна, следовательно, весь чернозем создает проблемы, все территории легко простреливаются. Взятие Авдеевки поможет решить вопрос с безопасностью в Донецке и, конечно, позволит российским военным продвигаться вперед, в сторону Краматорска. Сейчас армия Украины переходит в обороны и под Угледаром, и в окрестностях Артемовска. Авдеевка – важный момент и с точки зрения тактики, и с точки зрения морали. Мы сейчас владеем инициативой по всем участкам фронта. Враг в любом случае будет метаться, пытаясь перебрасывать остатки формирований с фронта на фронт. Будем смотреть, что будет. То, что Конгресс США ушел на каникулы – хорошая новость для нас, так как даже неделя-две без поставок Украине оружия очень много значит для наших успешных действий», - отметил эксперт.