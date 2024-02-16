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Пентагон: РФ потратила на СВО 211 миллиардов долларов

Россия потратила на СВО на Украине 211 миллиардов долларов. Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона, передает «РИА Новости».

Пентагон назвал потраченную Россией на СВО сумму
© РИА Новости

По ее словам, эти средства пошли на оплату оснащения, развертывание и поддержание операций ВС РФ на Украине.

«С точки зрения потерянного экономического роста, война обошлась России в неожиданные 1,3 триллиона долларов», — отметила она.

Представительница Пентагона уточнила, что речь идет о недополученной экономической выгоде до 2026 года.

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