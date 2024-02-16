Пентагон назвал потраченную Россией на СВО сумму

Пентагон: РФ потратила на СВО 211 миллиардов долларов
Россия потратила на СВО на Украине 211 миллиардов долларов. Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона, передает «РИА Новости».
По ее словам, эти средства пошли на оплату оснащения, развертывание и поддержание операций ВС РФ на Украине.
«С точки зрения потерянного экономического роста, война обошлась России в неожиданные 1,3 триллиона долларов», — отметила она.
Представительница Пентагона уточнила, что речь идет о недополученной экономической выгоде до 2026 года.
Ранее Всемирный банк оценил восстановление Украины в 486 миллиардов долларов.
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