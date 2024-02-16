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В Пентагоне прокомментировали ситуацию в Авдеевке

Сложившаяся под Авдеевкой сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала предвестником дальнейших поражений Украины на поле боя. Об этом заявила неназванная представительница Пентагона, ее слова приводит РИА Новости.

В Пентагоне прокомментировали ситуацию в Авдеевке
© Газета.Ru

"Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования", - заявила чиновница.

Она подчеркнула, что на Западе есть четкое понимание обреченности украинской армии без выделения Киеву $60 млрд конгрессом США.

До этого сообщалось, что украинские войска, понеся потери, отошли с позиции в южной части города Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

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Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Авдеевке, которую штурмуют российские войска, сложилась критическая ситуация, которая грозит переходом города под контроль России из-за недостатка боеприпасов у ВСУ.

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