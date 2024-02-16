В Пентагоне прокомментировали ситуацию в Авдеевке

Сложившаяся под Авдеевкой сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала предвестником дальнейших поражений Украины на поле боя. Об этом заявила неназванная представительница Пентагона, ее слова приводит РИА Новости.

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"Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования", - заявила чиновница.

Она подчеркнула, что на Западе есть четкое понимание обреченности украинской армии без выделения Киеву $60 млрд конгрессом США.

До этого сообщалось, что украинские войска, понеся потери, отошли с позиции в южной части города Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).