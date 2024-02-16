Украина введет спецрежим для предприятий ОПК

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны предусмотрело введение специального режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 2024 году. Слова премьера приводится в его Telegram-канале.

«Первый приоритет остается без изменений - это обороноспособность и безопасность для наших граждан... Все внутренние ресурсы мы направляем на усиление обороны. Больше оружия и техники, дронов, ракет. Больше снарядов. Оборудованные оборонные рубежи», — заявил он.

Также Шмыгаль подчеркнул, что среди важных задач — организация локализации производства и ремонта западного оружия и создание специального режима для предприятий ОПК.

Также премьер-министр написал, что правительство создает специальный комитет по координации военной промышленности. Он рассказал, что комитет возглавит премьер-министр, также в состав войдут министры стратегических отраслей, обороны и финансов, а также вице-премьеры по экономике, по инновациям и главы МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).