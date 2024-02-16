В Британии оценили шансы Украины в Авдеевке

Украинские войска так или иначе будут вынуждены отступить к западу от Авдеевки, опасаясь большего количества потерь. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неназванного украинского военнослужащего.

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"Скорее всего, мы потеряем ее (Авдеевку. – прим. ред.), а единственный другой вариант – это потратить десятки тысяч жизней украинцев, чтобы удержать его немного дольше, и тогда кто заменит этих людей", - приводит издание слова одного из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отмечает газета, некоторые украинские солдаты обвиняют нового главкома ВСУ Сырского в потерях под Бахмутом и выражают обеспокоенность тем, что в Авдеевке может произойти то же самое.

Само издание признает, что украинские войска отступили "с некоторых позиций" в Авдеевке. Как пишет газета, приход ВС РФ в Авдеевку – "вопрос времени".

До этого президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о происходящем в Авдеевке на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.