В офисе Зеленского оценили важность Авдеевки

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка имеет не только символическое значение, но и оперативную важность. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют город, то российские силы смогут «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта».

До этого сообщалось, что отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) местами находится в полном окружении.