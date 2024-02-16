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В офисе Зеленского оценили важность Авдеевки

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка имеет не только символическое значение, но и оперативную важность. Об этом сообщает РИА Новости.

В офисе Зеленского оценили важность Авдеевки
© globallookpress.com

По его словам, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют город, то российские силы смогут «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта».

До этого сообщалось, что отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) местами находится в полном окружении.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается плохо из-за дефицита снарядов. Буданов объяснил, что проблема связана с высокой интенсивностью и продолжительностью боевых действий. Также в ВСУ официально сообщили об отступлении с укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки.

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