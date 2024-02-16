Экс-советник Пентагона рассказал, кому на самом деле подчиняется главком ВСУ

При этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщал, что СВР обладает данными о том, что руководители западных стран обсуждают "необходимость замены" президента Украины Владимира Зеленского. Директор СВР считает, что политики на Западе устали от обещаний Зеленского победить Россию, его "бесконечного хамства" и разгула коррупции в стране. Депутат Госдумы Затулин не исключил, что в Киеве для замены Зеленского придется инициировать госпереворот, а депутат Шеремет отметил, что такие планы говорят о том, что Украина является "всего лишь колонией" Запада.