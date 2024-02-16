Зеленский признал преимущество России в вооружениях

Россия обладает перед Украиной преимуществом в артиллерии и других видах вооружений, признал Владимир Зеленский в ходе брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем. Его слова передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Провели переговоры с господином канцлером. Ключевой вопрос — ситуация на фронте, в частности, критическое преимущество России в артиллерии и других видах оружия», — рассказал он.

Зеленский также отметил, что сейчас Киев страдает от существенного снижения поставок от своих партнеров.