ВСУ сообщили об отступлении с укрепрайона "Зенит" на юге от Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально объявили об отступлении с укрепрайона «Зенит» к югу от Авдеевки, об этом сообщил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

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«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ (Объединенная стратегическая группировка войск — примечание Ленты.ру) приняло решение отойти с позиции “Зенит” на юго-восточной окраине Авдеевки», — написал военный.

Тактически занятие позиций укрепрайона, как считает командующий, не дает России стратегического преимущества и, по его заявлению, не меняет ситуацию в Авдеевке.

«Сейчас идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях», — заключил Тарнавский.