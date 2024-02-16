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ВСУ объявили об отступлении с укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально объявили об отступлении с укрепрайона «Зенит» к югу от Авдеевки, об этом сообщил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

ВСУ сообщили об отступлении с укрепрайона "Зенит" на юге от Авдеевки
© Lenta.ru

«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ (Объединенная стратегическая группировка войск — примечание Ленты.ру) приняло решение отойти с позиции “Зенит” на юго-восточной окраине Авдеевки», — написал военный.

Тактически занятие позиций укрепрайона, как считает командующий, не дает России стратегического преимущества и, по его заявлению, не меняет ситуацию в Авдеевке.

«Сейчас идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях», — заключил Тарнавский.

Ранее замкомандира подразделения 3-я отдельной штурмовой бригада (ОШБр) ВСУ Родион Кудряшов сообщил, что подразделение попало в окружение в Авдеевке.

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