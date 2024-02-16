Боец ВСУ рассказал о постановочных съемках с участием ОБСЕ

«Им нужно было снять репортаж, что ВСУ подавили и отодвинули врага на три километра. Приезжают на геолокацию совершенно другую, там, где вообще нет боевых действий, но на видео этого не видно. Вывозят туда просто какой-то БТР, на его фоне поснимали репортаж, записали и потом выкинули в украинские паблики», — рассказал Камынин.