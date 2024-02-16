Боец ВСУ рассказал о постановочных съемках с участием ОБСЕ
Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин заявил, что видел постановочные съемки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) с участием представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.
Солдат служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на запорожской линии фронта. По его словам, делегация ОБСЕ приезжала в село Темировка Запорожской области.
«Им нужно было снять репортаж, что ВСУ подавили и отодвинули врага на три километра. Приезжают на геолокацию совершенно другую, там, где вообще нет боевых действий, но на видео этого не видно. Вывозят туда просто какой-то БТР, на его фоне поснимали репортаж, записали и потом выкинули в украинские паблики», — рассказал Камынин.
Он добавил, что украинские СМИ ежедневно пишут о «продвижении» ВСУ, однако в реальности ситуация обстоит совсем иначе. Камынин признался, что многие военнослужащие украинских войск которых он знал, или убиты, или пропали.