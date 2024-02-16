Азербайджан обвинил Армению в обстреле

В Минобороны Азербайджана заявили, что Армения обстреляла позиции азербайджанской армии в пятницу, 16 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В Минобороны страны заявили, что армянские подразделения открыли огонь со своих позиций в 12:50 по местному времени в направлении населенного пункта Гюнешли (Басаркечерский район Азербайджана).

Также военные утверждают, что из крупнокалиберного оружия были обстреляны азербайджанские позиции в районе поселка Тазакенд (Дашкасанский район).

В Минобороны Азербайджана заявили, что приняли «адекватные меры реагирования».

В Министерстве обороны Армении эти обвинения назвали дезинформацией.

12 февраля МИД Азербайджана обвинил Армению в «военной провокации», в результате которой был ранен военный из погранслужбы Азербайджана.