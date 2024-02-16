В одной из лучших бригад ВСУ признали попадание в окружение в Авдеевке

3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая считается одной из лучших, частично попала в окружение в Авдеевке. Об этом сообщил замкомандира подразделения Родион Кудряшов, его слова приводит ТСН в своем Telegram-канале. Lenta.ru

"Есть окружение на 360 градусов, местами на 180", - цитирует слова украинского военного "Страна.ua". Российская газета