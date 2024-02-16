Украина ударила дроном-камикадзе по окраине села в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном-камикадзе по окраине села Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в Вячеслав Гладков.

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По сообщению губернатора, целью дрона ВСУ был объект связи.

«Пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект (...) Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — написал в блоге Гладков.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».