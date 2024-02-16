Лавров: благодаря ЕС украинские власти могут «достать до сердца России»

Евросоюз планирует поставить Киеву больше дальнобойного оружия, чтобы украинские власти могли «достать до сердца России». Такие данные озвучил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По словам министра, европейская внешнеполитическая служба составила рекомендации для Украины, исходя из того, что нынешними методами киевские власти победить не смогут.

«Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они «доставали до сердца России», как Евросоюз это описывает, и тем самым опять сеять смуту, панику, подрывать доверие народа», - пояснил Лавров. в ходе конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

Вооруженные силы Украины летом 2023 года проводили широко анонсированное контрнаступление. Однако танки и БТР, в том числе западного производства, не смогли преодолеть глубоко эшелонированную оборону российских войск. В результате украинские подразделения, исчерпав резервы и снаряды, перешли к обороне на всех направлениях.