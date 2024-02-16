Подсчитано число вылетов истребителей ВВС Дании на перехват самолетов РФ

Истребители ВВС Дании в 2023 году 55 раз вылетали на перехват, в 48 случаях это была реакция на полеты российских самолетов в международном воздушном пространстве. Как сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании, ни одного нарушения границы зафиксировано не было.

В 2022 датские ВВС совершили 80 таких вылетов, в основном в районе острова Борнхольм в Балтийском море.

В документе также отмечается, что количество вылетов в 2023 году соответствует показателю, существовавшему до эскалации конфликта на Украине, то есть 30 - 50 вылетов в год.