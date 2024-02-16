FT: ряд стран НАТО не верит заявлениям о «планах» России атаковать альянс

Несколько стран НАТО скептически относятся к заявлениям о том, что Россия якобы намеревается напасть на одно из государств-членов альянса. Об этом пишет газета Financial Times.

При этом один из высокопоставленных американских военных источников издания высказал мнение, что Россия «серьезно относится к обязательствам по статье пять и не хочет вступать в войну с НАТО».

Напомним, что пятая статья Вашингтонского договора рассматривает агрессию против одного из членов блока НАТО как агрессию против всех стран - членов альянса.

Ранее военные аналитики предупредили о высокой вероятности наступления опасного «десятилетия военных конфликтов». В свою очередь эксперты отмечали, что странам Европы потребуется около 10 лет, чтобы обеспечить собственную безопасность без помощи США.