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FT: ряд стран НАТО не верит заявлениям о «планах» России атаковать альянс

Несколько стран НАТО скептически относятся к заявлениям о том, что Россия якобы намеревается напасть на одно из государств-членов альянса. Об этом пишет газета Financial Times.

FT: ряд стран НАТО не верит заявлениям о «планах» России атаковать альянс
© globallookpress.com

При этом один из высокопоставленных американских военных источников издания высказал мнение, что Россия «серьезно относится к обязательствам по статье пять и не хочет вступать в войну с НАТО».

Напомним, что пятая статья Вашингтонского договора рассматривает агрессию против одного из членов блока НАТО как агрессию против всех стран - членов альянса.

Ранее военные аналитики предупредили о высокой вероятности наступления опасного «десятилетия военных конфликтов». В свою очередь эксперты отмечали, что странам Европы потребуется около 10 лет, чтобы обеспечить собственную безопасность без помощи США.

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Худшим сценарием для Европы, по данным аналитиков, окажется атака в ближайшее время, пока европейские страны еще не успели нарастить обороноспособность. Кроме того, негативным исходом также считается переизбрание на пост президента США Дональда Трампа, который может объявить о выходе страны из НАТО.

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