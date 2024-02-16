Обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire вычислили

Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород накануне, вычислен, ведется работа по его уничтожению, сообщили в силовых структурах РФ. ТАСС

Там отметили, что украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду из того же района Харьковской области, откуда ранее был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными. Российская газета