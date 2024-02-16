Шойгу простился с Героем СССР генерал-полковником Востротиным

Министр обороны России Сергей Шойгу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным.

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Глава оборонного ведомства возложил цветы к гробу, постоял и почтил его память, склонив голову, затем подошел к родным и близким умершего и выразил им соболезнования.

Церемония состоялась в Центральном Доме Российской Армии в Москве. Похороны пройдут на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».