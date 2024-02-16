Шойгу простился с Героем СССР генерал-полковником Востротиным
Министр обороны России Сергей Шойгу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным.
Глава оборонного ведомства возложил цветы к гробу, постоял и почтил его память, склонив голову, затем подошел к родным и близким умершего и выразил им соболезнования.
Церемония состоялась в Центральном Доме Российской Армии в Москве. Похороны пройдут на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».
Справочно: Валерий Александрович Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. Прошёл путь от командира парашютно-десантного взвода до командира дивизии. На протяжении десяти лет Валерий Востротин являлся заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергея Шойгу. Валерий Александрович внес значительный вклад в развитие ветеранского движения «Союз десантников России», лично способствовал решению многих важных социальных вопросов военнослужащих и членов их семей