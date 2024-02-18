МО РФ заявило о поражении техники ВСУ на краснолиманском направлении

"Сегодня была поставлена боевая задача по нанесению авиационного удара по опорному пункту противника. Целью была легкобронированная техника противника, а также скопление живой силы. [Поразили цели] неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-8, после чего выполнили противоракетный маневр с дальнейшим возвращением на точку базирования", - рассказал пилот боевого вертолета Ми-35М на видео, опубликованном Минобороны.