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МО РФ заявило о поражении военных и техники ВСУ на краснолиманском направлении

Ударная группа вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ на краснолиманском направлении поразила скопление живой силы и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в Минобороны РФ, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами.

МО РФ заявило о поражении техники ВСУ на краснолиманском направлении
© РИА Новости

"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

"Сегодня была поставлена боевая задача по нанесению авиационного удара по опорному пункту противника. Целью была легкобронированная техника противника, а также скопление живой силы. [Поразили цели] неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-8, после чего выполнили противоракетный маневр с дальнейшим возвращением на точку базирования", - рассказал пилот боевого вертолета Ми-35М на видео, опубликованном Минобороны.

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