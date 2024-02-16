Три страны заблокировали закупку боеприпасов для Украины вне Евросоюза

Большинство стран во время заседания постоянных представителей Евросоюза поддержали решение использовать средства союза для покупки снарядов, произведенных вне ЕС, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине . При этом Франция , Греция и Кипр заблокировали инициативу, передает европейское издание газеты Politico, ссылаясь на источники. Газета.Ru

По их информации, причиной отказа является необходимость в заказах для наращивания европейскими производителями оружия собственного производства. При этом в прошлом месяце высокопоставленный французский чиновник заявил, что Париж разрешит закупки вооружения за пределами ЕС, если блок не достигнет своей цели - поставить 1 млн снарядов на Украину к марту. ТАСС