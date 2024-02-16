США попросили Израиль разработать "надежный план" наступления на Рафах

Администрация президента США Джо Байдена попросила израильских военных разработать "надежный план" операции в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом с учетом гуманитарного аспекта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, "надежный план" должен включать в себя как военный, так и гуманитарный компонент. США учитывают, что план понадобится на тот случай, если Израиль не последует совету Вашингтона и решит вторгнуться в город, пишет газета.

Источники также заявили WSJ, что США ни при каких обстоятельствах не поддержат идею полномасштабного наступления на Рафах и предпочтут такому плану точечные операции.