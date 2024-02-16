Крупнейшие за десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024, проходящие в Европе, посвящены подготовке к конфликту с Россией , пишет газета Financial Times со ссылкой на главу военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра .

В статье под заголовком «Почему члены НАТО бьют тревогу из-за агрессивной позиции России» приводятся слова Бауэра, который утверждал, что учения посвящены «подготовке к конфликту с Россией».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также назвал учения «очень опасной игрой с огнём». Он предупредил, что военные потенциалы России и стран НАТО несопоставимы, поэтому в случае конфликта с альянсом российская сторона, не имея выбора, будет вынуждена отвечать на агрессию асимметрично, использовав баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками.