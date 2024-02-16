$91.82+0.3998.41+0.60
Войти в почту

FT: НАТО обеспокоено темпами производства военной промышленности России

Страны Североатлантического альянса выражают свою обеспокоенность относительно темпов производства российской военной промышленности, пишет газета Financial Times. RT на русском

«Одна из причин тревоги западных политиков — возрождение Россией своей оборонной промышленности, произошедшее за последний год такими темпами, которые многие на Западе считали невозможными», — отмечается в публикации. Lenta.ru

Там говорится, что российская военная индустрия только за 2023 год произвела миллионы снарядов для артиллерии и несколько сотен танков, в то время как будущее самого НАТО стоит под угрозой из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США и его угроз относительно альянса. Российская газета

Агентство Bloomberg писало, что страны Европы не в состоянии обеспечивать свою безопасность без помощи Соединенных Штатов Америки. В материале отмечается, что если бы страны региона оказались под атакой прямо сейчас, то она бы зависела от США в целом ряде аспектов. Вечерняя Москва

Военные новости
Видео
Дональд Трамп
НАТО
Обзор медиа
Россия