Страны Североатлантического альянса выражают свою обеспокоенность относительно темпов производства российской военной промышленности, пишет газета Financial Times. RT на русском

«Одна из причин тревоги западных политиков — возрождение Россией своей оборонной промышленности, произошедшее за последний год такими темпами, которые многие на Западе считали невозможными», — отмечается в публикации. Lenta.ru

Там говорится, что российская военная индустрия только за 2023 год произвела миллионы снарядов для артиллерии и несколько сотен танков, в то время как будущее самого НАТО стоит под угрозой из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США и его угроз относительно альянса. Российская газета