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Украинский пленный испугался возвращаться на родину после крушения Ил-76

Украинский военнопленный Роман Тутов испугался возвращаться на родину после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области с украинскими пленными на борту, передает РИА Новости.

Украинский пленный испугался возвращаться на родину после крушения Ил-76
© globallookpress.com

По его словам, очень страшно лететь домой, если в воздушное судно может попасть своя ракета.

«Когда они уже возвращались на Украину к родным, произошел факт сбития. Такого быть не должно, это нонсенс какой-то», — подчеркнул пленный.

Тутов назвал происшествие с транспортным самолетом преступлением, за которое должны понести ответственность причастные к удару. По его словам, виновные должны быть наказаны, вне зависимости от того, произошло ли попадание по халатности или целенаправленно.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

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