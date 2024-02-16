Украина рискует потерять еще больше территорий в ходе вооруженного конфликта с РФ, если ей не хватит средств на оборону. Об этом во время интервью для местного телеканала «Прямой» заявил офицер украинских войск в отставке Игорь Лапин.

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Он отметил, что к текущему моменту власти страны так и не выделили деньги на строительство фортификационных сооружений в районе города Запорожья. В частности, эксперт обратил внимание на отсутствие средств для установки пирамидальных укреплений «зубов дракона».

«На «единый марафон» нашли [деньги], на голосование в [сервисе государственных услуг] «Дия» на Евровидение миллионы нашли, а на «зубы дракона» в Запорожье не нашли», — отметил Лапин.

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке дал понять, что некоторые жители данного населенного пункта уже начали готовиться к его сдаче. Он рассказал, что недавно одна из подписчиц его YouTube-канала поинтересовалась, не пора ли продавать квартиру в Запорожье.

По словам эксперта, если Киев продолжит заниматься отвлеченными делами, то в скором времени украинские войска лишатся своей артиллерии. В таком случае территория страны может уменьшиться еще больше.

В конце Лапин добавил, что сейчас у украинского руководства нет возможности провести мобилизацию. Из-за этого велика вероятность сужения линии фронта и увеличения потерь в рядах ВСУ, резюмировал он.