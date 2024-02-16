Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах в связи с высокими потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

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Марочко заявил, что морги Харькова переполнены телами солдат ВСУ.

«Данный факт связан с резким ростом потерь вооруженных формирований Украины не только в зоне боевых действий, но и в самом городе», — объяснил он.

Эксперт добавил, что сейчас медицинские учреждения отказывают жителям Харькова во временном хранении усопших родственников. Он уточнил, что имеет в виду тех, кто умер в больницах.