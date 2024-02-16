Стало известно о высоких потерях ВСУ в Харькове
Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах в связи с высокими потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.
Марочко заявил, что морги Харькова переполнены телами солдат ВСУ.
«Данный факт связан с резким ростом потерь вооруженных формирований Украины не только в зоне боевых действий, но и в самом городе», — объяснил он.
Эксперт добавил, что сейчас медицинские учреждения отказывают жителям Харькова во временном хранении усопших родственников. Он уточнил, что имеет в виду тех, кто умер в больницах.
Ранее Марочко рассказал об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Харьковской области. Украинское подразделение находилось в местном Доме культуры, о чем узнали российские разведорганы.