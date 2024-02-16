Военные создали на Херсонском направлении "подземный город"
Военные России создали «подземный город», предназначенный для личного состава группировки войск «Днепр», сообщает РИА Новости.
Он находится на Херсонском направлении. Как заявил начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным «Лис», приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров. Главная цель — сберечь личный состав для выполнения боевых задач.
В «подземном городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская.
«На первое у нас суп гороховый, на второе – консервы мясные с кашей гречневой», — заявил старший повар полка.
По его словам, бойцы довольные.
«Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят», – указал хозяин кухни, которая рассчитана на 75 человек.
Жилые блиндажи рассчитаны на шесть-восемь человек каждый. Они оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения.
В спортзале имеются гири, гантели, груши, штанга. Военнослужащие могут в любое свободное от несения службы время позаниматься спортом. Самое распространенное упражнение – с грушей. Среди военных в «подземном городе» есть те, кто «на гражданке» был преподавателем физкультуры или фитнес-тренером, они помогают сослуживцам правильно заниматься спортом в армии.
Общая протяженность переходов и траншей «города» – более трех километров при глубине заложения коммуникаций около трех метров.