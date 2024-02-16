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Военные создали на Херсонском направлении "подземный город"

Военные России создали «подземный город», предназначенный для личного состава группировки войск «Днепр», сообщает РИА Новости.

Военные создали на Херсонском направлении "подземный город"
© РИА Новости

Он находится на Херсонском направлении. Как заявил начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным «Лис», приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров. Главная цель — сберечь личный состав для выполнения боевых задач.

В «подземном городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская.

«На первое у нас суп гороховый, на второе – консервы мясные с кашей гречневой», — заявил старший повар полка.

По его словам, бойцы довольные.

«Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят», – указал хозяин кухни, которая рассчитана на 75 человек.

Жилые блиндажи рассчитаны на шесть-восемь человек каждый. Они оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения.

В спортзале имеются гири, гантели, груши, штанга. Военнослужащие могут в любое свободное от несения службы время позаниматься спортом. Самое распространенное упражнение – с грушей. Среди военных в «подземном городе» есть те, кто «на гражданке» был преподавателем физкультуры или фитнес-тренером, они помогают сослуживцам правильно заниматься спортом в армии.

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Общая протяженность переходов и траншей «города» – более трех километров при глубине заложения коммуникаций около трех метров.

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