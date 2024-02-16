ВСУ покинули несколько укрепленных районов под Донецком

Ранее отставной офицер ВСУ Игорь Лапин заявил, что при нехватки средств на оборону Украина может потерять еще больше территорий. Лапин напомнил, что Киев не выделил средства на «зубы дракона» для строительства оборонной линии в Запорожье. Он добавил, что до этого украинские власти нашли финансирование на голосование в «Дии» — сервисе госуслуг, на «Евровидение».