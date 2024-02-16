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Потери Армии обороны Израиля с момента обострения конфликта достигли 571 человека

Общие потери Армии обороны Израиля в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа с момента обострения конфликта 7 октября достигли 571 человека. Об этом говорится в официальном сообщении армейской пресс-службы.

Названы потери армии Израиля с момента обострения конфликта
© ТАСС

Согласно последним данным, один военнослужащий погиб в четверг в боях в Хан-Юнисе. Еще восемь солдат получили ранения в том же районе. Таким образом, число погибших израильских военнослужащих с момента начала наземной операции в секторе Газа достигло 233 человек.

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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года, сопровождавшегося захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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