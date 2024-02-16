Мобилизация: последние новости на сегодня 16 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 февраля 2024, в материале «Рамблера».

В Волгограде впервые в 2024 году торжественно вручили госнаграды участникам СВО

Первое в текущем году торжественное награждение военнослужащих и добровольцев, участвовавших в специальной военной операции, прошло в Волгограде, сообщает ТАСС.

Одному из отличившихся в зоне боев местному жителю - Владимиру Витенко, потерявшему в бою руку, вручили орден Мужества. В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» собрались не только участники спецоперации, но и их семьи, представители молодежных объединений, общественности и ветераны.

Высокие награды, вернувшимся из зоны спецоперации, вручили военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества региона Эдуард Давыдовский.

Ветераны МЧС Новосибирска направили квадрокоптер в зону СВО

Ветеранское сообщество МЧС России Сибирского федерального округа отреагировало на предложение ветеранов Хакасии помочь бойцам в зоне проведения специальной военной операции, сообщает vn.ru.

Из Сибири для военнослужащих был отправлен беспилотник. Бойцам нужен был особый летательный аппарат со сложным подвесным оборудованием, который стоит около 600 тысяч рублей.

Беспилотник ветераны МЧС передали одному из военных, который приехал за дроном.

В Вологодской области заработала круглосуточная диспетчерская служба в помощь бойцам СВО

В Вологодской области полноценно заработала круглосуточная диспетчерская служба в помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, сообщает ТАСС.

За время работы в тестовом режиме с начала недели принято свыше 300 звонков по короткому номеру 122. Операторы регистрируют и маршрутизируют поступающие обращения, а ответственные специалисты сопровождают каждый вопрос или проблему индивидуально до момента ее окончательного решения.