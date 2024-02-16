Спецоперация на Украине 16 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 февраля 2024 года.

В США рассказали о серьезном ударе российских «Искандеров» по ВСУ

Бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что военные России нанесли Вооруженным силам Украины серьезный удар с помощью ракетных комплексов «Искандер», уничтожив сотни украинских бойцов, сообщает «Лента.ру».

По его словам, речь идет о 200 убитых и 300 раненых, при этом их число будет расти.

«Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте», — сказал разведчик.

Он отметил, что Россия использует тактику нанесения ударов по резервам противника в тылу с целью предотвратить их сосредоточение на линии соприкосновения.

В ВСУ заявили о возможности переброски бойцов в Авдеевке на "новые позиции"

«Новые позиции» подготовлены для украинских бойцов в Авдеевке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

По его словам, продолжается подготовка укреплений с учетом всех возможных сценариев.

Тарнавский назвал ситуацию в Авдеевке «сложной, но контролируемой». Отмечается, что происходит плановое усиление подразделений, осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. При этом операция ВСУ в Авдеевке будет продолжаться и дальше.

Десантники уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили два миномёта, пункт управления беспилотниками и полевой склад с боеприпасами противника, сообщает RT.

Это произошло на правом берегу Днепра, заявили в Минобороны РФ.