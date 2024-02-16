Морпехи РФ заняли несколько позиций ВСУ в районе Новомихайловки

Бойцы 155-й бригады морской пехоты в ходе штурмовых действий заняли ряд украинских позиций в районе Новомихайловки на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало видео штурмовых действий подразделений 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, штурмующих позиции ВСУ на южнодонецком направлении. Военнослужащие Тихоокеанского флота продолжают успешные наступательные действия и значительно улучшили свое положение по переднему краю в районе населенного пункта Новомихайловка", - говорится в сообщении.

В ходе наступления морпехи скрытно выдвинулись к линии боевого соприкосновения и взяли штурмом вражеские позиции в полуразрушенных зданиях и оставленных мирными жителями домах. При поддержке артиллерии и штурмовой авиации морпехи атаковали противника одновременно по нескольким сходящимся направлениям и продвинулись вперед.