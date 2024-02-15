Байден поручил начать контакты с РФ из-за противоспутникового оружия

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден распорядился начать диалог с Россией по поводу информации о возможной разработке Москвой противоспутникового оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Кирби сделал во время регулярного брифинга. По его словам, Белый дом продолжает внимательно наблюдать за действиями России, а также очень серьезно относится к подобным новостям.

«Он (Джо Байден — прим. ред.) распорядился предпринять ряд первоначальных шагов, в том числе регулярные брифинги для Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает», — заявил Кирби.

Помимо этого Кирби добавил, что американская разведка высказывает опасения по поводу того факта, что разведданные о российском противоспутниковом оружии были преданы широкой огласке.