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В Белом доме обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что в переходе Авдеевки под контроль российских военнослужащих виноват американский конгресс, который так и не одобрил очередной пакет помощи Украине. Уотсон подчеркнула, что запасы ВСУ истощаются.

В Белом доме обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки
© РИА Новости

«Такова цена бездействия конгресса. Украинцы продолжают храбро сражаться, однако их запасы вооружений истощаются. Жизненно важно, чтобы Палата представителей без промедления одобрила запрос о дополнительном финансировании для Украины», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря.

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Напомним, что в ночь с 16 на 17 февраля новый главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе ВСУ из Авдеевки. Решение было аргументировано сохранением жизней солдат.

В российском МИД усомнились, что это была подлинная причина вывода войск. Официальный представитель Министерства Мария Захарова заявила, что для киевского режима реальное значение имеют не жизни людей, а деньги.

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