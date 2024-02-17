В Белом доме обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что в переходе Авдеевки под контроль российских военнослужащих виноват американский конгресс, который так и не одобрил очередной пакет помощи Украине. Уотсон подчеркнула, что запасы ВСУ истощаются.

«Такова цена бездействия конгресса. Украинцы продолжают храбро сражаться, однако их запасы вооружений истощаются. Жизненно важно, чтобы Палата представителей без промедления одобрила запрос о дополнительном финансировании для Украины», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 февраля новый главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе ВСУ из Авдеевки. Решение было аргументировано сохранением жизней солдат.