Российский военный высказался о поставке ВСУ миллиона дронов НАТО

«90-е годы сыграли свою каверзу, в том числе и в Вооруженных силах были некие провалы, в том числе в производстве, подготовке и развитии беспилотной авиации. Сейчас мы все эти шероховатости поправили, создали мощнейшую базу и на сегодняшний день обеспечиваем войска беспилотниками ровно настолько, насколько это необходимо», — сказал военный эксперт.