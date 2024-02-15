В Пентагоне заявили о коррупции при передаче помощи Украине

Согласно докладу генерального инспектора Пентагона , отправка военной помощи Украине привела к появлению коррупции в этой сфере. Об этом сообщает РИА «Новости».

В докладе также указывается, что это стало причиной нескольких уголовных дел, а также арестов. Всего в документе упоминается 57 разбирательств, при этом 14 из них уже закрыты.