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В Пентагоне заявили о коррупции при передаче помощи Украине

Согласно докладу генерального инспектора Пентагона, отправка военной помощи Украине привела к появлению коррупции в этой сфере. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Пентагоне заявили о коррупции при передаче помощи Украине
© globallookpress.com

В докладе также указывается, что это стало причиной нескольких уголовных дел, а также арестов. Всего в документе упоминается 57 разбирательств, при этом 14 из них уже закрыты.

«Открытые расследования касаются мошенничества с грантами и закупками, коррупции, воровства, нарушений программ и противодействию распространения технологий и вооружений. Закрытые расследования привели к семи арестам и 13 уголовным обвинениям, двум приговорам», — сказано в докладе.

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал о коррупции на Украине.

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